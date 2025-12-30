Roma-Genoa 3-1 Gasperini | Spiace un po’ per la ripresa Dybala se sta bene gioca a prescindere

Nell’ultima giornata del 2025, la Roma ha ottenuto una vittoria interna contro il Genoa con il punteggio di 3-1. Al termine della partita, l'allenatore Gasperini ha commentato la prestazione e la condizione di Dybala, sottolineando che se l’attaccante è in forma, può giocare senza dubbio. La vittoria permette alla Roma di chiudere l’anno con un risultato positivo, offrendo un segnale di fiducia per le prossime sfide di campionato.

Ritrova il sorriso in campionato la Roma, che allo Stadio Olimpico, nell’ultima sfida del 2025, batte 3-1 il Genoa. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha così commentato il match: “Siamo partiti con qualche errore tecnico ma poi ci siamo mossi bene. Siamo stati sempre pericolosi. Spiace un po’ per il secondo tempo, avrei volto vedere un po’ le stesse cose del primo. Ma bisogna tirare fuori tante cose buone”. Riguardo una Roma maggiormente vincente con un vero centravanti in campo: “Non lo so, poi io vado a vedere che Ferguson ha giocato sempre tranne quando era infortunato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

