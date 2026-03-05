Gasperini il trasforma bomber Malen è la sua ultima creazione alla Roma | quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione!

Gian Piero Gasperini è noto per la sua capacità di valorizzare gli attaccanti, come dimostra il recente arrivo di Malen alla Roma. Nel corso degli anni ha contribuito alla crescita di numerosi bomber, tra cui Milito e Retegui. La sua gestione ha portato a una serie di attaccanti che hanno raggiunto importanti livelli di rendimento e notorietà.

Super Malen, la sua doppietta consente alla Roma di battere 2-0 il Cagliari. Il posticipo vede i giallorossi mettere sotto l'undici di Pisacane grazie alla doppietta dell'ispirato avanti olandese. Malen come… Milito: la cura Gasperini esalta i bomber. Da Milito a Retegui Gian Piero Gasperini continua a dimostrarsi un maestro nel trasformare attaccanti in stelle. Dopo aver rivoluzionato il gioco offensivo in Italia, il tecnico ha trovato un nuovo gioiello in Donyell Malen. Con l'olandese l'allenatore è passato da una media gol di 1.2 a quasi 2 a partita: Gasperini ha trovato un trascinatore