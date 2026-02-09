La Roma batte 2-0 il Cagliari grazie alla doppietta di Super Malen. La squadra di Mourinho mantiene il passo in un campionato molto combattuto, mentre il Cagliari si ferma senza punti. Con questa vittoria, i giallorossi si avvicinano alla Juventus, che ha pareggiato in extremis contro la Lazio. La corsa alla zona alta della classifica si fa sempre più aperta.

In una Serie A così equilibrata, ogni passo falso può costare carissimo. Il pareggio in extremis contro la Lazio della Juventus offre l’opportunità alla Roma di agganciare i bianconeri. L’undici di Gasperini ci riesce piegando all’Olimpico il Cagliari. A consegnare la vittoria ai giallorossi ci pensa l’olandese Malen, sempre più fondamentale negli schemi della Roma con una rete per tempo. Se la prima è una giocata clamorosa conclusa con una beffarda palombella, il raddoppio arriva su un’azione da rapace dell’area di rigore che converte in rete un gran passaggio di Celik. Debutto incoraggiante per il folletto spagnolo Zaragoza e prestazione convincente della Roma, che torna a fare la voce grossa nella battaglia per un posto in Champions. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Super Malen, la sua doppietta consente alla Roma di battere 2-0 il Cagliari

