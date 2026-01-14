Malen Roma | l’attaccante accostato alla Juventus è atterrato in Italia Inizia la sua avventura in giallorosso – FOTO
Malen Roma ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia, segnando l'inizio della sua esperienza con la maglia della Roma. L’attaccante, recentemente accostato anche alla Juventus, si unisce alla squadra giallorossa, pronto a contribuire al progetto tecnico del club. La sua presenza rappresenta un importante passo nel mercato estivo e una nuova sfida professionale.
Malen Roma, l’attaccante che è stato accostato anche alla Juventus inizia la sua avventura in giallorosso. Il calciatore è già atterrato in Italia. La Juventus osserva con estrema attenzione le dinamiche del calciomercato invernale, consapevole che le avversarie dirette si stanno muovendo con decisione per modificare gli equilibri della Serie A. L’ultima notizia rilevante, che impatta inevitabilmente sulla corsa ai piazzamenti nobili della classifica, arriva dalla capitale. La Roma ha infatti accolto ufficialmente il suo nuovo rinforzo offensivo: pochi minuti fa è atterrato sulla pista dell’aeroporto di Ciampino l’aereo privato proveniente dall’Inghilterra con a bordo Donyell Malen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
