Gasolio +45% | emergenza agricoltura a Ragusa

A Ragusa, il prezzo del gasolio è aumentato del 45% in meno di sette giorni, segnando un'impennata significativa. La causa di questa variazione è legata agli effetti di un’operazione militare tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, avvenuta il 28 febbraio. La situazione ha generato preoccupazioni nel settore agricolo, che si trova ora a dover affrontare un incremento dei costi di carburante.

In meno di una settimana, il prezzo del gasolio ha schizzato fino al 45% a causa degli effetti dell'operazione militare USA-Israele contro l'Iran del 28 febbraio scorso. La chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale, ha innescato un'emergenza immediata per l'agricoltura della provincia di Ragusa. L'aumento non è un semplice rincaro di mercato ma rappresenta un colpo diretto ai margini già ridottissimi delle imprese agricole locali. Il carburante incide fino al 20% sui costi di produzione e la tutela fiscale del sistema UMA non basta più a contenere i danni economici. Con gli aumenti attuali, molte aziende si trovano a sostenere decine di migliaia di euro di costi aggiuntivi su base annua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'agricoltura abruzzese è in affanno: gasolio a 1,20 euro, rincari energetici e forniture a rilentoL'allarme di Cia Chieti-Pescara e Confagricoltura Chieti, che chiedono misure urgenti per calmierare i costi, garantire continuità nelle forniture e...

Agricoltura in difficoltà in Abruzzo con gasolio a 1,20 euro, rincari energetici e forniture a rilentoIl gasolio agricolo agevolato vola a quota 1,20 euro al litro e in Abruzzo cresce la preoccupazione per i ritardi e le difficoltà di...

