Gas in forte rialzo dopo la crisi nel Golfo Federconsumatori | Fino a 359 euro in più all’anno per le famiglie

Il prezzo del gas naturale è aumentato significativamente a causa della crisi nel Golfo, con un incremento che potrebbe arrivare fino a 359 euro all’anno per le famiglie, secondo Federconsumatori. Le tensioni in Medio Oriente stanno influenzando anche il settore energetico, portando a un rialzo dei costi per i consumatori italiani. La situazione si riflette sui prezzi di mercato e sui consumi domestici di energia.

Dopo l’escalation in Medio Oriente salgono le quotazioni energetiche e torna lo spettro della crisi del 2022. L’associazione dei consumatori: “Servono aiuti più ampi e un tavolo di confronto” Non solo carburanti: le tensioni in Medio Oriente si stanno facendo sentire anche sul fronte energetico. È allarme energia per le famiglie, su cui aleggia lo spettro della bolla dei prezzi del 2022-2023 che ha messo in ginocchio milioni di utenti. Vi è stato un aumento elevatissimo dei prezzi del gas: con l'escalation del conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz, ad Amsterdam le quotazioni registrano un incremento di oltre il 39%, raggiungendo quota 58,39 euro al megawattora (con picchi oltre 63,00 euro). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Udine sempre più cara: fino a 450 euro in più all'anno per le famiglieIl rallentamento dell'inflazione non si traduce in un alleggerimento delle spese quotidiane.

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all'anno le famigliePer le famiglie italiane che sono rimaste nel mercato di maggior tutela, dicembre 2025 fa respirare la bolletta.

COMMENTO ENERGY: petrolio e gas in forte rialzo, chiuso Stretto HormuzMILANO (MF-NW)--I prezzi del petrolio trattano in forte rialzo dopo che un comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa i ... milanofinanza.it

Gas: prezzo schizza del 50% a 47,5 euro dopo alt produzione Gnl in Qatar (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - Il prezzo del gas, in forte rialzo sin dall'apertura, ha spiccato il volo dopo la notizia dello stop ... ilsole24ore.com

