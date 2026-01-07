Gas bollette più leggere | quanto risparmiano all’anno le famiglie

Le famiglie italiane che ancora usufruiscono del mercato di maggior tutela possono attendersi una riduzione delle spese per il gas e le bollette a dicembre 2025. Questa novità rappresenta un’opportunità per alleggerire i costi energetici annuali, contribuendo a una gestione più sostenibile del bilancio familiare. Di seguito, analizziamo quanto è possibile risparmiare e quali sono le prospettive per il prossimo anno.

Per le famiglie italiane che sono rimaste nel mercato di maggior tutela, dicembre 2025 fa respirare la bolletta. L'Arera ha infatti comunicato il nuovo valore della materia prima gas per il mese in corso, fissato a 102,25 centesimi di euro al metro cubo. Si tratta di una riduzione del 2,3% rispetto al mese di novembre, un segnale che conferma il calo dei prezzi all'ingrosso osservata negli ultimi mesi. Il calo della componente materia prima. La componente centrale del prezzo, quella legata all'approvvigionamento, viene aggiornata mensilmente da Arera sulla media registrata sul mercato del gas all'ingrosso italiano, il Punto di Scambio Virtuale (PSV).

