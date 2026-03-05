Garlasco telefonata choc di mamma Poggi subito dopo il delitto | Nel cortile

Dopo oltre sedici anni, torna alla ribalta il caso di Garlasco: poco dopo il delitto del 13 agosto 2007, la madre di Chiara Poggi chiamò subito, riferendo di aver visto qualcosa nel cortile. La vicenda, che ha segnato profondamente il paese, continua a essere al centro dell’attenzione, con nuove tappe processuali e ricostruzioni che riaccendono il dibattito pubblico sulla vicenda.

Si torna a parlare di Garlasco, luogo ormai contrassegnato a vita da ciò che successe quel maledetto 13 agosto 2007, quando la giovane Chiara Poggi fu trovata uccisa nella sua villetta di via Pascoli. Ma ora, a distanza di quasi vent’anni, spunta di nuovo dalle carte una telefonata che riaccende il mistero. Alle 8:34 del 14 agosto 2007, proprio il giorno dopo il delitto infatti, il telefono di casa Alberto Stasi squilla. Dall’altra parte c’è Rita Preda, la madre di Chiara, che chiama per sapere come sta il fidanzato della figlia. Nel servizio di “ Chi l’ha visto? ” è stato trasmesso l’audio di quel colloquio: Preda, con la voce rotta dal pianto, dice alla madre di Stasi: “Lo so, lui non c’entra niente”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, la prima telefonata della mamma di Chiara Poggi alla famiglia Stasi, "qualcuno girava nel cortile"Alle 8:34 del 14 agosto 2007, un giorno dopo il delitto di Garlasco, il telefono di casa Stasi era già sotto intercettazione.

“Chi c’era in casa Poggi”. Garlasco, rivelazioni choc sulla mattina del delittoA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il nome di Chiara Poggi continua a pesare come un macigno sulla cronaca giudiziaria italiana.

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

Garlasco, la telefonata che cambia tutto: Mio figlio non ha nemmeno una macchia di sangue, neppure un graffioIl delitto di Garlasco si arricchisce di colpi di scena: spunta una chiamata tenuta nascosta per tutti questi anni. Ecco di che cosa si tratta ... affaritaliani.it

Chi l’ha visto? Dalla morte misteriosa di Gessica Disertore alle ultime novità sul caso di Garlasco. Le anticipazioniIl programma di Rai3 sulle persone scomparse e i misteri irrisolti andrà in onda alle 21:20 ... affaritaliani.it

