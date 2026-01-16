Gli avvocati della famiglia Poggi hanno confermato che Chiara P. aveva accesso, la sera prima dell’omicidio, a una cartella del computer di Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. La scoperta si aggiunge agli elementi investigativi, offrendo ulteriori dettagli sulla vicenda. La notizia si inserisce nel quadro complesso delle indagini sull’omicidio di Chiara P., avvenuto a Garlasco.

In una nota, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna hanno dichiarato: "È emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici" Sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco sono intervenuti i legali della famiglia Poggi. Essi hanno rivelato che la sera prima dell'omicidio Chiara avrebbe avuto accesso al computer di Alberto Stasi, aprendo una cartella nella quale erano stati raccolti numerosi file pornografici, già esaminati all’epoca delle indagini e catalogati per genere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Garlasco, legali famiglia Poggi: "Chiara scoprì file porno nel computer di Stasi la sera prima di omicidio, erano catalogati per genere"

