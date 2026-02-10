Sempre più italiani si mostrano disposti ad acquistare auto cinesi. Secondo un’indagine condotta a gennaio 2026 da Areté, il 73% degli intervistati afferma di essere pronto a comprare un’auto proveniente dalla Cina. La fiducia nei marchi cinesi cresce, e le auto straniere entrano nel mirino di molti consumatori.

Le auto cinesi continuano a guadagnare terreno nella percezione dei consumatori italiani. Secondo un’instant survey condotta da Areté nel gennaio 2026, oltre sette italiani su dieci si dichiarano pronti ad acquistare un modello prodotto in Cina. Un dato in crescita rispetto a poco più di un anno fa, che fotografa un cambiamento progressivo nelle scelte e nelle aspettative degli automobilisti. Lo studio evidenzia come il prezzo non sia più l’unica leva decisiva. Se il 45% del campione continua a indicare l’accessibilità economica come fattore determinante, oggi a pesare maggiormente è la qualità complessiva del prodotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto cinesi, cresce la fiducia. Il 73% degli italiani disposto a comprarle

