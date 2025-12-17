Il referendum sulla giustizia si avvicina, con il Sì che si conferma in netto vantaggio di dodici punti percentuali. Con il 53% degli italiani pronti a votare, l’interesse cresce e si prevede una partecipazione elevata. Un appuntamento cruciale che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel sistema giudiziario del paese, suscitando attenzione e dibattiti tra cittadini e istituzioni.

© Secoloditalia.it - Referendum sulla giustizia, il Sì avanti di dodici punti. Il 53% degli italiani andrà a votare

I Si sono saldamente avanti negli ultimi sondaggi per il referendum sulla separazione delle carriere che si terrà a marzo, mentre la partecipazione si annuncia alta. A rivelarlo è l’Istituto Noto che ha realizzato un sondaggio per Porta a Porta. I Si avanti con il 56. ll 53% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. In particolare, se si dovesse votare oggi, il 56% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 37% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Riforma della Giustizia, la maggior parte degli italiani è favorevole e vuole votare al referendum: il sondaggio

Leggi anche: Referendum riforma giustizia, il sondaggio: sì avanti di dieci punti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Al referendum votiamo sì I magistrati non sono i sacerdoti dell’etica pubblica | il monito della Fondazione Einaudi ad Atreju.

Referendum giustizia, mani avanti sul risultato - Ma non accadrà: nessun referendum si è mai concentrato solo sul merito delle questioni, ogni volta si è scatenata la lotta tra schieramenti. ecodibergamo.it

Giustizia, il sì al referendum avanti in tutti i sondaggi: fino a 10 punti di vantaggio sul no - Le firme per la richiesta del referendum sono state depositate la scorsa settimana. ilsole24ore.com

Sondaggi politici 2025/ Frenata Meloni-Lega, Pd non cresce al 21,7%. Referendum giustizia, Cdx avanti col 56% - Non ci sono variazioni enormi e del resto in poco tempo è sempre complesso registrare un deciso “andamento” dei partiti politici dentro e fuori il Parlamento: eppure l’ultima Supermedia dei sondaggi ... ilsussidiario.net

Il Senato approva la riforma della giustizia il punto di Francesco Bei

Foggia, referendum giustizia: Libera e ANM con il comitato Giusto dire No - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Gratteri diventa capo ultras (e per un istante ho avuto paura di dire la mia...) Il commento del direttore @claudiovelardi x.com