Referendum sulla giustizia il Sì avanti di dodici punti Il 53% degli italiani andrà a votare

Il referendum sulla giustizia si avvicina, con il Sì che si conferma in netto vantaggio di dodici punti percentuali. Con il 53% degli italiani pronti a votare, l’interesse cresce e si prevede una partecipazione elevata. Un appuntamento cruciale che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel sistema giudiziario del paese, suscitando attenzione e dibattiti tra cittadini e istituzioni.

I Si sono saldamente avanti negli ultimi sondaggi per il referendum sulla separazione delle carriere che si terrà a marzo, mentre la partecipazione si annuncia alta. A rivelarlo è l’Istituto Noto che ha realizzato un sondaggio per Porta a Porta. I Si avanti con il 56. ll 53% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. In particolare, se si dovesse votare oggi, il 56% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 37% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

