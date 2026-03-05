Gabriele Strata la nuova stella del pianoforte all’auditorium Biagi

Gabriele Strata, giovane talento del pianoforte, si esibisce all’auditorium Biagi. A 27 anni, ha già conquistato il pubblico con le sue interpretazioni e la tecnica raffinata. La sua presenza sul palco richiama l’attenzione di appassionati e critici. La sua carriera si sta affermando rapidamente nel panorama della musica classica.

A 27 anni non ancora compiuti, Gabriele Strata è già una stella luminosa nel firmamento della musica classica. Vincitore del primo premio e del premio del pubblico al concorso pianistico di Rio de Janeiro del 2023, così come del 35° premio Venezia, medaglia d'argento, premio del pubblico e premio di musica da camera al Concours musical international di Montréal del 2024, il pianista padovano è ormai annoverato fra gli interpreti di maggiore talento e ispirazione. Sarà proprio Strata il protagonista del concerto che la Gioventù Musicale proporrà sabato 7 marzo alle 17.30 all'auditorium Marco Biagi di Modena: il recital sarà un doppio ritratto...