La musica che gira intorno | Fabrizio Stella Group in concerto all' auditorium Sirena
Ultimo appuntamento del festival internazionale Alessandro Cicognini diretto da Davide Cavuti con il Fabrizio Stella Group lunedì 22dicembre, alle ore 21, all'Aaditorium Sirena di Francavilla al Mare. Il concerto si intitola “La musica che gira intorno” e sarà una serata all’insegna della musica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Concerto di solidarietà all’auditorium Sirena
Leggi anche: Concerto di solidarietà all’auditorium Sirena
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
“La musica che gira intorno. Storie di suoni, canzoni, dischi e musicisti, e di cosa sta cambiando” letto da Tullio Fazzolari x.com
“La musica che gira intorno. Storie di suoni, canzoni, dischi e musicisti, e di cosa sta cambiando” letto da Tullio Fazzolari - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.