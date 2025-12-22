La musica che gira intorno | Fabrizio Stella Group in concerto all' auditorium Sirena

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento del festival internazionale Alessandro Cicognini diretto da Davide Cavuti con il Fabrizio Stella Group lunedì 22dicembre, alle ore 21, all'Aaditorium Sirena di Francavilla al Mare. Il concerto si intitola “La musica che gira intorno” e sarà una serata all’insegna della musica. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Concerto di solidarietà all’auditorium Sirena

