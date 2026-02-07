In Calabria il teatro necessario di Emma Dante Parla la regista Leone d’oro alla Carriera

Emma Dante riceve il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Teatro. La regista calabrese, conosciuta in tutto il mondo per il suo teatro e le sue incursioni nel cinema, ha conquistato anche questa lunga serie di riconoscimenti con un percorso che si può definire stupefacente. È la prima volta che un’artista italiana riceve un premio così prestigioso, e lei stessa si dice felice di questa consacrazione, che conferma la sua posizione tra le figure più importanti del panorama teatrale internazionale.

Un percorso stupefacente, culminato con l'assegnazione del Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro: Emma Dante aggiunge al suo cammino artistico, già così ricco di riconoscimenti in Italia e all'estero, un premio che è anche una consacrazione indiscutibile, in cui è definita «la più celebrata regista italiana di teatro e d'opera», senza dimenticare le sue incursioni nel cinema e nella letteratura («Via Castellana Bandiera», per esempio, è un film e un romanzo). Alla Biennale di Venezia, a giugno, Dante presenterà «I fantasmi di Basile», ritorno all'universo immaginifico dello scrittore napoletano.

