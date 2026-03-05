Futuro Juve in Europa | le mosse del mercato dipendono risultati continentali

Il futuro della Juventus in Europa dipende dai risultati ottenuti nelle competizioni continentali e dall’andamento delle finanze del club. Le decisioni sul mercato sono influenzate direttamente da questi fattori, determinando le mosse che la società potrà compiere nelle prossime settimane. La squadra aspetta di conoscere l’esito delle competizioni europee prima di pianificare eventuali investimenti o cessioni.

Il mercato della Juventus resta fortemente legato agli esiti della stagione europea e all’andamento delle finanze. L’obiettivo di qualificarsi alla Champions League condiziona la programmazione della rosa, soprattutto per interventi mirati a centrocampo. Le scelte di gestione mirano a coniugare ambizioni sportive e sostenibilità economica, evitando investimenti non supportati da entrate certe. La partecipazione al massimo torneo continentale diventa elemento chiave non solo sul piano sportivo, ma anche finanziario. Il budget destinato all’ingaggio di giocatori può variare in funzione degli introiti provenienti dalla competizione, con una potenziale capacità di spesa aggiuntiva stimata in circa 60-70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Thuram Juve, la società bianconera ha già deciso il futuro del centrocampista francese.

