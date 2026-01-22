Le sorti dell’Europa dipendono dall’Europa La versione di Bonanni

Le sfide dell’Europa richiedono un’analisi approfondita e obiettiva. In questo contesto, la riflessione di Bonanni offre uno spunto per comprendere come le crisi e le difficoltà possano mettere alla prova le istituzioni e le leadership del continente. Un’analisi sobria e basata sui fatti permette di valutare le responsabilità e le opportunità di un’Europa che ha bisogno di stabilità e di una direzione condivisa.

Ci sono momenti della storia che non si limitano ad annunciare il cambiamento: lo impongono. Passaggi tormentati, spesso confusi, nei quali le certezze si incrinano e le classi dirigenti rivelano, senza attenuanti, la loro reale statura. È in questi frangenti che scelte guidate più dall'orgoglio che dal senso di responsabilità finiscono per esporre le comunità a rischi profondi, duraturi, talvolta irreversibili. Anche la recente vicenda della Groenlandia, ricondotta in queste ore entro un quadro Nato di sicurezza condivisa tra americani ed europei, dimostra che fermezza, intelligenza strategica e visione del futuro possono ancora prevalere.

