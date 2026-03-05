Furto alle Paralimpiadi | rubate due stone del Curling Ecco il valore del bottino

A pochi giorni dall’inizio delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, due stone del curling sono state rubate dall’impianto dove si stanno disputando le prime partite del torneo paralimpico. Il furto è stato scoperto durante le prime ore di questa mattina, lasciando sconosciuti i responsabili e senza ancora chiarimenti sulla provenienza del bottino. La polizia sta indagando sull’accaduto.

A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono state rubate due stone del curling dall'impianto dove sono già iniziate le prime partite del torneo paralimpico. La notizia, anticipata dall'agenzia austriaca Dpa e successivamente confermata a Cortina, riguarda due delle pietre in uso per il doppio misto paralimpico. Il furto è stato denunciato alla polizia, che ha avviato le indagini per risalire al responsabile. Il danno del furto. Ogni pietra ha un valore stimato di circa 750-800 euro, ma il danno economico non rappresenta la principale preoccupazione degli organizzatori. Le pietre rubate facevano infatti parte dell'attrezzatura utilizzata in questi giorni di competizioni preliminari, anche dopo essere state impiegate durante il torneo olimpico di doppio misto.