Furto di stone alle Paralimpiadi | rubate le pietre per il curling a Cortina

Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, nel palazzetto della Perla delle Dolomiti, sono state rubate due pietre utilizzate nel curling doppio misto. Le partite sono già in corso e l'episodio è stato segnalato alle autorità. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili del furto. La sicurezza dell’evento è ora sotto osservazione.

Si è registrato un furto alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: due stone sono state rubate nel palazzetto della Perla delle Dolomiti, dove sono già incominciate le partite del torneo di curling doppio misto. La notizia è stata confermata nel capoluogo ampezzano ed è stato denunciato al comando della Polizia di Stato. Il danno non è soltanto economico, ma genera ripercussioni anche sullo svolgimento delle gare. L'Italia ha incominciato il proprio percorso con una vittoria e una sconfitta, l'obiettivo è quello di rimanere in corsa per accedere alla zona medaglie. La Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi si svolgerà venerdì 6 marzo all'Arena di Verona.