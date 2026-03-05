furti alla coin di termini a roma obbligo di firma per la cassiera talpa di poliziotti e carabinieri

Una cassiera coinvolta nei furti alla Coin di Roma Termini non sarà sottoposta a detenzione o altre misure restrittive. La donna, accusata di aver facilitato i furti, è stata sottoposta a obbligo di firma. La vicenda riguarda episodi di furto avvenuti nel negozio e la sua presunta collaborazione con agenti di polizia e carabinieri.

Nessuna carcerazione per le cassiere della Coin di Roma Termini, accusate di aver fatto ottenere a membri delle forze dell’ordine, capi e profumi con prezzi molto scontati. Anche la “talpa” al centro dell’indagine, la cassiera che avrebbe effettuato la maggior parte delle transazioni fasulle per coprire i supposti regali, non finirà in carcere, ma avrà soltanto l’obbligo di firma. Solo obbligo di firma per la cassiera "talpa" Perché il gip ha respinto la richiesta di custodia cautelare La versione della cassiera sui furti alla Coin di Termini Cosa non quadra nella versione della cassiera Solo obbligo di firma per la cassiera “talpa” Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che la cassiera “talpa” della Coin di Roma Termini avrà soltanto l’obbligo di firma come misura cautelare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

