ROMA – Ventuno uomini e donne delle forze dell’ordine, tra Polfer e carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato, secondo gli inquirenti, nello store Coin di via Giolitti. Sarebbe questo il cuore dell’indagine coordinata dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio. In tutto sono 44 le persone finite sotto inchiesta. A indagare sono stati i militari del nucleo operativo dei carabinieri. L’inchiesta nasce da 184mila euro di ammanco emersi con l’inventario di febbraio 2024, relativo all’anno precedente, da parte del direttore della Coin di Termini. Al centro del meccanismo ci sarebbe una cassiera del negozio, ritenuta la talpa interna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Roma: furti in negozio vicino alla stazione Termini. Indagate 21 persone fra poliziotti e carabinieri. Una cassiera “talpa”

Furti in store alla stazione Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieriFurti in store alla stazione Termini coinvolgono 44 persone, tra cui 21 agenti di polizia e carabinieri, accusate di aver sottratto beni per centinaia di migliaia di euro.

Furti alla Coin della stazione Termini: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per «ruberie sistematiche» di vestiti e profumiUn furto sistematico di vestiti e profumi alla Coin della stazione Termini ha portato all’indagine su 21 agenti tra carabinieri e poliziotti.

Temi più discussi: Furti nelle boutique di lusso tra Roma e Firenze, arrestato 38enne; Maxi furto da 140 mila euro nella boutique Valentino a Roma: arrestato il ladro; Furto lampo da Valentino e altri negozi di lusso: preso il ladro; Roma, il maxi-furto da Valentino: arrestato il ladro solitario fuggito in taxi col bottino da 140mila euro.

Ventuno poliziotti e carabinieri indagati per furti sistematici in un negozio di Roma TerminiBorse, cappelli, giacche, intimo, cosmetici, profumi. È il classico bottino dei taccheggiatori. Sorprende di più che chi se ne andava con la refurtiva dalla Coin della stazione Termini, a Roma, fosser ... ilfattoquotidiano.it

Roma: furti in negozio vicino alla stazione Termini. Indagate 21 persone fra poliziotti e carabinieri. Una cassiera talpaROMA – Ventuno uomini e donne delle forze dell’ordine, tra Polfer e carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato, secondo gli inquirenti, nello ... firenzepost.it

Cronaca. Roma, furti alla Coin di Termini: 21 tra poliziotti e carabinieri indagati - facebook.com facebook

Furti al Coin di Roma Termini: 21 tra poliziotti e carabinieri rubavano vestiti e profumi x.com