poliziotti e carabinieri avrebbero rubato vestiti alla coin di roma termini la talpa era una cassiera

Poliziotti e carabinieri sono coinvolti in un furto di vestiti e profumi alla Coin di Roma Termini, causato dalla complicità di una cassiera. La scoperta è arrivata dopo un'indagine che ha portato all'identificazione di 21 agenti. La cassiera ha fornito dettagli chiave sull’ammanco di circa 184mila euro, permettendo di ricostruire la dinamica del furto. La vicenda rivela come alcuni membri delle forze dell’ordine abbiano preso parte a un furto all’interno del negozio.

Sono 21 gli agenti, tra poliziotti e carabinieri, indagati a Roma con l’accusa di aver preso vestiti, accessori e profumi dalla Coin di via Giolitti, nei pressi della stazione Termini, grazie alla complicità di una cassiera. L’inchiesta è partita da ammanchi rilevati negli inventari, quantificabili in una cifra che supererebbe i 200mila euro. Vestiti alla Coin di Roma Termini: 21 indagati tra poliziotti e carabinieri Il ruolo della cassiera “talpa” I numeri dell’indagine Vestiti alla Coin di Roma Termini: 21 indagati tra poliziotti e carabinieri 21 appartenenti alle Forze dell’Ordine, tra Polfer e Arma, sono sotto inchiesta per furto aggravato, avvenuto mentre erano in servizio nell’area della stazione Termini di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

