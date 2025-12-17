Tir in fiamme sull' A1 intervengono i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, sull’autostrada A1 tra Capua e Caianello, un tir è stato coinvolto in un incendio. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti prontamente sul luogo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, verso le 14, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Capua e Caianello, per un incendio che ha coinvolto un. Casertanews.it

