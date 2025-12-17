Tir in fiamme sull' A1 intervengono i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, sull’autostrada A1 tra Capua e Caianello, un tir è stato coinvolto in un incendio. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti prontamente sul luogo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, verso le 14, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Capua e Caianello, per un incendio che ha coinvolto un. Casertanews.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente A1 in fiamme camion auto cisterna Tir in fiamme sull'autostrada tra Capua e Caianello, stop al traffico per qualche ora - Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sull’autostrada ... msn.com

Cento panetti di hashish nelle ruote di scorta del tir. Maxi sequestro della Guardia di Finanza - Se venduti al dettaglio, gli stupefacenti avrebbero fruttato guadagni illeciti per centinaia di migliaia di euro ... ciociariaoggi.it

Cronaca. Rimini, incendio al ristorante Quartopiano: fiamme sulla terrazza, nessun ferito - facebook.com facebook

Auto in fiamme sulla statale 387: Selargius, allarme all’alba x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.