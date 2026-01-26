Oggi sulla A11 Firenze-Mare si sono verificati disagi a causa di un incendio di un camion, che ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, il tratto è stato riaperto. La circolazione è tornata alla normalità, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali ripercussioni sul traffico.

Pistoia, 26 gennaio 2026 – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, sulla autostrada A11, la Firenze Mare, dove poco dopo le 15 un mezzo pesante ha preso fuoco, causando la temporanea chiusura del tratto compreso tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. L’incendio si è verificato all’altezza del chilometro 26,5. Il tratto è stato riaperto dopo le 15.30. L’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, che hanno interessato il camion per cause ancora in corso di accertamento, sono state domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione

