Milano Cortina è bufera sul fuorionda contro gli atleti israeliani | polemiche e denuncia dalla comunità ebraica

Una frase provocatoria ascoltata in un fuorionda durante le gare di Milano-Cortina ha scatenato polemiche tra la comunità ebraica e gli organizzatori. La registrazione, captata prima della prova di bob a quattro, ha mostrato parole offensive rivolte agli atleti israeliani. La reazione non si è fatta attendere: la comunità ebraica di Milano ha denunciato l’accaduto, mentre la Rai Sport ha emesso delle scuse ufficiali. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sensibilità e il rispetto negli eventi sportivi.

La protesta della Comunità ebraica di Milano e le scuse ufficiali di Rai Sport dopo la frase captata prima della gara di bob a quattro ai Giochi di Milano-Cortina È polemica per il fuorionda andato in onda su Rai2 prima della gara di bob a quattro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Pochi istanti prima dell’introduzione della telecronaca, si è sentita una voce dire: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano”. Una frase che ha immediatamente sollevato reazioni e richieste di chiarimento. Durissimo il commento di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, che ha parlato di episodio “vergognoso”, chiedendo provvedimenti sia alla Rai sia al Comitato Olimpico Internazionale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dal “sionista fino al midollo” all’ex militari dell’Idf: chi sono gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-CortinaIl nome di alcuni atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-Cortina è legato a un passato militare e a posizioni forti sulla guerra a Gaza.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, tra gli atleti israeliani anche soldati Idf coinvolti nel genocidio a Gaza tra cui Ward Fawarsy#Milano-Cortina 2026 || Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tra gli atleti israeliani ci sono anche alcuni soldati dell’Idf.

