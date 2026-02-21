Fuorionda sul bob a 4 israeliano da evitare Bufera sulla Rai Le scuse del direttore Lollobrigida Cosa è successo

Durante la trasmissione di Rai 2 dedicata alle qualificazioni di bob a 4 da Cortina d’Ampezzo, si è diffuso un commento inaspettato. Un funzionario israeliano ha detto che alcuni atleti “da evitare”, attirando l’attenzione dei telespettatori e scatenando polemiche. La frase è stata pronunciata in modo spontaneo e non prevista, suscitando reazioni di sdegno e richieste di chiarimento. Il direttore della rete ha poi presentato le sue scuse ufficiali.

Milano, 21 febbraio 2026 – Rai 2. Ci sono le qualificazioni di bob a 4. C'è il collegamento Tv da Cortina d'Ampezzo. Si va in pubblicità. La linea torna allo studio. Ma c'è un qui pro quo. Chi è in collegamento non si accorge di essere tornato in diretta. Si sente una voce "fuorionda" che dice: "Evitiamo l'equipaggio numero 21 che è israeliano " e qualcuno che risponde "Perché no?". Poi evidentemente qualcuno si accorge di essere in onda. Silenzio, e poi parte la telecronaca.