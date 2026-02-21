Fuorionda sul bob a 4 israeliano da evitare Bufera su Rai2 Le scuse del direttore Lollobrigida Cosa è successo
Durante una trasmissione su Rai2, è stato trasmesso un commento considerato offensivo su quattro atleti israeliani, definendoli “da evitare”. La frase è stata pronunciata in modo spontaneo e senza filtro, catturando l’attenzione dei telespettatori. La direzione del canale ha immediatamente chiesto scusa e ha annunciato provvedimenti contro chi ha partecipato alla trasmissione. La polemica ha acceso il dibattito sulla gestione dei contenuti in diretta. La trasmissione è poi proseguita con le qualificazioni di bob a 4.
Milano, 21 febbraio 2026 – Rai 2. Ci sono le qualificazioni di bob a 4. C’è il collegamento Tv. Si va in pubblicità. La linea torna allo studio. Ma c’è un qui pro quo. Chi è in collegamento non si accorge di essere tornato in diretta. Si sente una voce “fuorionda” che dice: "Evitiamo l'equipaggio numero 21 che è israeliano ” e qualcuno che risponde “Perché no?”. Poi evidentemente qualcuno si accorge di essere in onda. Silenzio, e poi parte la telecronaca. Olimpiadi, russa con cartello Ucraina a inaugurazione: Kiev infuriata Il fuorionda e le scuse Rai. Quanto successo però non è sfuggito a molti telespettatori e addetti ai lavori.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Rai, fuorionda prima della gara di bob a Milano-Cortina: Evitiamo l’equipaggio di IsraeleWalker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano: Vergognoso, azienda e Cio intervengano ... msn.com
"Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano": il clamoroso fuorionda su #Rai2 prima della gara di bob 4 a #MilanoCortina2026. Le parole fanno esplodere un caso politico: la reazione di #Lollobrigida e della comunità ebraica x.com
