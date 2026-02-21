Fuorionda sul bob a 4 israeliano da evitare Bufera su Rai2 Le scuse del direttore Lollobrigida Cosa è successo

Durante una trasmissione su Rai2, è stato trasmesso un commento considerato offensivo su quattro atleti israeliani, definendoli “da evitare”. La frase è stata pronunciata in modo spontaneo e senza filtro, catturando l’attenzione dei telespettatori. La direzione del canale ha immediatamente chiesto scusa e ha annunciato provvedimenti contro chi ha partecipato alla trasmissione. La polemica ha acceso il dibattito sulla gestione dei contenuti in diretta. La trasmissione è poi proseguita con le qualificazioni di bob a 4.

Milano, 21 febbraio 2026 – Rai 2. Ci sono le qualificazioni di bob a 4. C’è il collegamento Tv. Si va in pubblicità. La linea torna allo studio. Ma c’è un qui pro quo. Chi è in collegamento non si accorge di essere tornato in diretta. Si sente una voce “fuorionda” che dice: "Evitiamo l'equipaggio numero 21 che è israeliano ” e qualcuno che risponde “Perché no?”. Poi evidentemente qualcuno si accorge di essere in onda. Silenzio, e poi parte la telecronaca. Olimpiadi, russa con cartello Ucraina a inaugurazione: Kiev infuriata Il fuorionda e le scuse Rai. Quanto successo però non è sfuggito a molti telespettatori e addetti ai lavori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

