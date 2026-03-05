Fuori la Voce Ospiti Scialpi e Batta da Zelig

Il 14 marzo si tiene al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino la sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”. Tra gli ospiti ci sono il cantante Scialpi e Batta, noto per le sue partecipazioni a Zelig. L’evento vede la partecipazione di vari concorrenti che si sfidano sulla scena con performance musicali dal vivo. La serata è dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Appuntamento con "Fuori la Voce": il 14 marzo torna al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, la sesta edizione del concorso canoro. Intanto sale l'attesa per i nomi dei 21 finalisti che saranno annunciati nei prossimi giorni. Manca sempre meno alla sesta edizione di "Fuori la Voce", il concorso canoro organizzato dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune. L'appuntamento è fissato per venerdì 14 marzo al Teatro Mario Spina, che si prepara ad accogliere una serata all'insegna della musica e dello spettacolo. Le iscrizioni si sono chiuse nei giorni scorsi con un risultato estremamente positivo: sono...