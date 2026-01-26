Zelig terza puntata | tutti i comici ospiti

Stasera va in onda la terza puntata di Zelig 30, con la presenza di Katia e Valeria, Teresa Mannino e Federico Basso. Un episodio che propone una selezione di comici noti e apprezzati dal pubblico, offrendo un'altra occasione di intrattenimento leggero e di qualità. L’articolo di Il Difforme approfondisce gli ospiti e gli appuntamenti previsti, fornendo tutte le informazioni utili per seguire questa puntata.

Stasera per la terza puntata di Zelig 30 tornano Katia e Valeria, ma anche Teresa Mannino e Federico Basso: un altro appuntamento imperdibile Grande appuntamento questa sera con Zelig, il programma quest’anno compie di 30 anni e, per l’occasione, ha richiamato alcuni dei comici che hanno reso popolare il format e ne hanno aumentato il successo. Per questa edizione speciale sono stati richiamati anche Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Sebbene la concorrenza televisiva sia molto forte – il lunedì va in onda La Preside di Luisa Ranieri-, Zelig riesce ad ottenere buoni ascolti, dimostrandosi, a distanza di 30 anni, un ottimo prodotto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Zelig 30, stasera in tv la terza puntata: anticipazioni e comici in scalettaStasera in tv va in onda la terza puntata di Zelig 30, il celebre programma che da trent'anni propone comicità e personaggi iconici.

Zelig 30 torna stasera su Canale 5: chi sono tutti i comici della seconda puntataStasera su Canale 5 torna Zelig 30 con la seconda puntata.

