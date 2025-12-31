Stelle in scena agli Animosi Tra letteratura e danza Haber-Zeno poi Sieni

Gli Animosi inaugurano il nuovo anno con una stagione ricca di proposte, tra letteratura e danza. Si inizia con Alessandro Haber che porta in scena ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, seguito dalla performance di Sieni. Un calendario di eventi pensato per offrire al pubblico momenti di riflessione e cultura, mantenendo un approccio sobrio e di qualità.

Alessandro Haber con ' La coscienza di Zeno ' di Italo Svevo apre la stagione teatrale del nuovo anno agli Animosi. Lo spettacolo in programma martedì 13 e mercoledì 14 alle 21 per la regia di Paolo Valerio mette in scena un classico della letteratura italiana del '900. Un romanzo dalla forte ispirazione europea, ironico e di affascinante complessità, La coscienza di Zeno, che ha celebrato nel 2023 i cent'anni dalla pubblicazione, torna in teatro con un magistrale Alessandro Haber e con Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo.

