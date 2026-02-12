Durante i test a Sakhir, Mercedes ha affrontato una giornata difficile. Antonelli ha completato appena 33 giri in due sessioni, lasciando il team con molte incognite sulla vettura W17. Le otto ore di prove si sono rivelate troppo poche per risolvere i problemi e per far avanzare il progetto. La squadra dovrà lavorare duramente nei prossimi giorni per recuperare il terreno perso.

Nel contesto dei test a Sakhir, le otto ore disponibili si sono rivelate determinanti per le dinamiche di lavoro del team Mercedes e per l'inserimento di un giovane pilota nel programma di sviluppo. Ieri e oggi si sono succeduti eventi che hanno segnato l'andamento delle giornate, con tempi in pista limitati, problemi tecnici e una riorganizzazione delle simulazioni in funzione del mondiale. Durante le prime due sessioni, Antonelli ha sfruttato soltanto una porzione del tempo disponibile, fermato da un guasto meccanico al gruppo sospensione-trasmissione che ha generato un rumore evidente proveniente dal box.

© Mondosport24.com - Mercedes in crisi con la W17: Antonelli fermo a soli 33 giri in due sessioni

Ecco le prime immagini della Mercedes W17, la vettura che accompagnerà la stagione 2026.

Mercedes ha presentato la nuova livrea della W17, con l’aggiunta di un nuovo sponsor.

