annagaia marchioro debutta in sicilia con lo spettacolo di teresa mannino in programma ad aprile

Annagaia Marchioro torna in Sicilia con uno spettacolo di Teresa Mannino, in programma ad aprile. L’attrice porta sul palco un mix di ironia, vulnerabilità e speranza, pronto a coinvolgere il pubblico locale. Dopo il successo in altre città, questa volta la scena sarà tutta per lei, in un appuntamento che promette di essere tra i più attesi della stagione.

Annagaia Marchioro torna sul palco della Sicilia con uno spettacolo che mescola ironia, vulnerabilità e una dose di speranza irriducibile. Il 22 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania e il 23 allo Spazio Teatrale Orione di Palermo, l’attrice e comica veneta porterà in scena “Fulminata – la speranza è l’ultima a morire”, un monologo teatrale scritto insieme a Teresa Mannino e Giovanna Donini, con la regia di Mannino stessa. Lo spettacolo, prodotto da Stregonia e Brugole&Co, arriva in Sicilia grazie alla collaborazione tra Savà Produzioni Creative e Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, segnando un importante passo nella carriera di Marchioro, che si affaccia per la prima volta in modo significativo sul territorio siciliano con un progetto di tale portata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

