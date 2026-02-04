Un 14enne è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato di scappare in monopattino dai carabinieri. Durante il controllo, i militari hanno trovato droga e un coltello in suo possesso. Il ragazzo è stato portato in caserma e si trova ora in stato di fermo.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Un controllo di routine nel cuore del capoluogo toscano si è concluso con l’arresto di un giovanissimo. È accaduto nella mattinata di venerdì, quando i carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un ragazzo a bordo di un monopattino in piazza Alberti. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato improvvisamente la fuga, attirando l’attenzione dei militari che lo hanno rintracciato poco dopo in una strada limitrofa. Una volta fermato, è scattata la perquisizione personale che ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico, 55,73 grammi di hashish e una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scappa in monopattino dai carabinieri, arrestato 14enne con droga e coltello

Approfondimenti su Firenze Carabinieri

A Forte dei Marmi, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare dai carabinieri in piazzale della Pace, con un etto di droga in tasca.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Firenze Carabinieri

Argomenti discussi: Il 17enne con mezzo chilo di hashish e 1.750 euro in contanti: scappa in monopattino poi viene arrestato; Con il volto sanguinante chiede aiuto: Mi hanno preso il monopattino. Tra i rapinatori un minorenne; Cade in monopattino e sbatte la testa sul marciapiede, 15enne in coma: è gravissimo. Non indossava il casco; Folle fuga per 10 km scappa dai carabinieri e ne investe uno | accerchiata e arrestata.

Scappa in monopattino dai carabinieri, arrestato 14enne con droga e coltelloFirenze, 4 febbraio 2026 – Un controllo di routine nel cuore del capoluogo toscano si è concluso con l’arresto di un giovanissimo. È accaduto nella mattinata di venerdì, quando i carabinieri del ... lanazione.it

La vittima è scappata e il 33enne l’ha inseguita in via Italia in monopattino - facebook.com facebook