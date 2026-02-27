Napoli fugge in auto con la droga | arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Napoli dopo un inseguimento tra via Gussone e via Arenaccia. La Polizia di Stato lo ha fermato mentre era alla guida della sua auto, trovandolo in possesso di marijuana e denaro contante. L’arrestato aveva precedenti penali e ora si trova in custodia. La vicenda si è conclusa con il suo fermo.

Inseguimento tra via Gussone e via Arenaccia: la Polizia di Stato arresta un 38enne con precedenti trovato con marijuana e contanti Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti in città.

