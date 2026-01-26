Nella zona alta di Benevento, la Polizia ha avviato un inseguimento nei confronti di un sospetto terzetto in fuga a bordo di una Mercedes. Durante il controllo, sono stati trovati alcuni arnesi da scasso. L’episodio si è svolto in un contesto di attenzione alle attività criminali nella zona, con le forze dell’ordine impegnate nel monitoraggio e nella prevenzione di eventuali illeciti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione nella zona alta di Benevento, dove la Squadra Volante della Questura ha notato un’auto Mercedes con a bordo tre persone che ha destato sospetti durante un controllo di routine. Alla vista degli agenti, il veicolo si è dato alla fuga dando il via a un inseguimento per le strade cittadine. Il terzetto è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma nel corso delle verifiche successive la polizia ha rinvenuto e perquisito l’autovettura, all’interno della quale sono stati trovati attrezzi presumibilmente utilizzabili per lo scasso. Al momento non risultano segnalazioni di furti in abitazione nella zona interessata, ma le ricerche da parte delle forze dell’ordine proseguono per risalire all’identità dei soggetti coinvolti e chiarire la natura dell’episodio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inseguimento nella zona alta di Benevento: sospetto terzetto in fuga, trovati arnesi da scasso

Approfondimenti su inseguimento zona

Nella serata di sabato, nel quartiere Buozzi di Tolentino, tre individui sono fuggiti dopo un tentativo di furto, dando origine a un inseguimento.

Tre uomini di nazionalità albanese sono stati denunciati dai carabinieri di Montesilvano per aver trovato in possesso di arnesi da scasso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su inseguimento zona

Argomenti discussi: Non si ferma all’alt e fugge a tutta velocità: parte l’inseguimento; Città Giardino, salgono dalle impalcature di un palazzo in ristrutturazione per saccheggiare appartamento; Si fa giustizia da sé dopo un sorpasso: folle inseguimento sulla Statale 10; Inseguito ad alta velocità e bloccato dopo aver forzato un posto di blocco.

Inseguimento e weekend ad alta tensione sulle stradeZona rossa, inseguimento e weekend ad alta tensione. e pattuglie della Polizia locale sono state impegnate senza sosta, tra controlli serrati ... giornaleadige.it

Inseguimento da film sull’A1: arrestati due truffatori dopo la fuga contromanoUn inseguimento lungo e ad altissimo rischio, culminato con la fuga a piedi nelle campagne e il successivo arresto. È quanto accaduto lungo l’autostrada A1, ... cronachedellacampania.it

Una pattuglia della Polizia locale di Verona impegnata nei controlli in zona stazione ha notato l’auto, con due uomini a bordo. Veloce inseguimento fino a via Albere. #veronanetwork - facebook.com facebook