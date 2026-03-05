Fuga dagli ospedali del Lazio | il pendolarismo sanitario costa oltre 191 milioni Il caso Bambino Gesù

Nel Lazio, il fenomeno della fuga dagli ospedali locali continua a rappresentare un problema finanziario significativo. La Regione sostiene costi per circa 191 milioni di euro, legati ai rimborsi necessari per le cure di pazienti che si rivolgono a strutture fuori regione. Il caso più noto riguarda il Bambino Gesù, dove si concentrano numerose richieste di assistenza da parte dei residenti.

A "compensare" i valori della mobilità attiva, ma a fare da traino è soprattutto il privato convenzionato. Tutti i numeri nell'ultimo report Gimbe Roma e il Lazio hanno ancora un grosso problema con il pendolarismo sanitario. Che costa, complessivamente, alla Regione oltre 191 milioni di saldo negativo, per il rimborso dei costi relativi alle cure erogate ai pazienti del Lazio nelle strutture "oltreconfine". A tracciare il quadro è l'ultimo report Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale. Partiamo innanzitutto da alcune definizioni, riportate nel rapporto, e che permettono di comprendere meglio la situazione. La mobilità attiva identifica l'indice di attrazione di una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate in favore di cittadini residenti in altre Regioni e rappresenta una fonte di credito.

Uno studio dell’Ospedale Bambino Gesù mostra che l’obesità infantile non dipende solo da dieta e attività fisica. Tra i 6 e gli 11 anni sarebbe possibile “riprogrammare” le vie neurali del metabolismo intervenendo anche su sonno, attenzione e autoregolazion - facebook.com facebook