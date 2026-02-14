Caso Monaldi scontro sul futuro del piccolo paziente | il parere del Bambino Gesù gela le speranze

Il Bambino Gesù di Roma ha dichiarato che il piccolo paziente non può più sottoporsi a un trapianto al Monaldi di Napoli, suscitando un acceso confronto tra le due strutture. La decisione dell’ospedale capitolino ha lasciato i genitori del bambino senza speranze di intervento, mentre il Monaldi continua a sostenere che il trapianto sia ancora possibile. La situazione si è complicata ulteriormente quando il team del Monaldi ha presentato documenti che dimostrano la condizione clinica del bambino, evidenziando la possibilità di un intervento che l’altro ospedale ha invece escluso.

Caso trapianto al Monaldi: il Bambino Gesù ritiene il bimbo non più operabile, ma l'ospedale di Napoli insiste. Sei indagati per lesioni colpose dopo la denuncia dei genitori. Il drammatico caso del bambino di 27 mesi, sottoposto a un trapianto di cuore con un organo che sarebbe risultato compromesso, si arricchisce di un capitolo doloroso e controverso. Al centro della disputa c'è ora il giudizio clinico sulle reali possibilità di recupero del minore e la gestione dei prossimi, delicatissimi, passaggi chirurgici presso l'ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia del piccolo ha richiesto una consulenza esterna agli specialisti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma per valutare la fattibilità di un secondo intervento.