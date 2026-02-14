Il bambino non è più trapiantabile No resta ancora in lista | lo scontro tra i medici del Bambino Gesù e del Monaldi
Il bambino non può più ricevere un trapianto, affermano i medici del Bambino Gesù, mentre quelli del Monaldi di Napoli insistono che il bambino resta in lista. La discussione si è acceso dopo che il primo ospedale ha dichiarato che le sue condizioni non lo rendono più idoneo all’intervento. I medici napoletani, invece, sostengono che il bambino si trovi ancora in lista, considerando che le sue condizioni cliniche sono stabili ma molto delicate. La divergenza tra le due strutture si basa su valutazioni mediche diverse, che coinvolgono anche un dettaglio concreto: il quadro di grave criticità del paziente.
In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma. Per avere un parere sulla possibilità di sottoporre a un nuovo intervento il bimbo e sulla disponibilità di una équipe medica specializzata proveniente dal nosocomio romano che possa affiancare i chirurghi del Monaldi di Napoli. Ma la risposta attesa dalla Capitale non è stata positiva. «Secondo l'ospedale Bambino Gesù - ha detto il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, nel corso della tramissione "Mi manda Raitre" - non è più trapiantabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Anche per il Bambino Gesù il bimbo di Napoli non è più trapiantabile, ma i chirurghi del Monaldi si oppongono
Il Bambino Gesù ha deciso che il piccolo di Napoli non può più ricevere un trapianto di cuore, a causa delle complicazioni emerse dopo il delicato intervento.
Il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, per l'Ospedale Bambino Gesù, «non è più trapiantabile». Ma non è ancora detta l'ultima parola
Il bambino Tommaso, che ha ricevuto un cuore danneggiato, non può più essere sottoposto a un altro trapianto all'Ospedale Bambino Gesù.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
