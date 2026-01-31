Virtus Entella-Frosinone 1-1 i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta Le pagelle
Il Frosinone ottiene un punto all’ultimo minuto contro la Virtus Entella, ma la vittoria sfuma all’ultimo secondo. La partita si è conclusa 1-1, con i giallazzurri che non sono riusciti a mantenere la vetta della classifica. La squadra di casa ha resistito fino alla fine, portando a casa un risultato che lascia aperti i giochi per la stagione.
Il Frosinone evita la sconfitta all’ultimo respiro nella 22ª giornata di Serie B, strappando un pareggio sul campo della Virtus Entella. Allo stadio dei liguri finisce 1-1, con i giallazzurri capaci di raddrizzare la gara al 94? grazie alla prima rete in campionato – e all’esordio assoluto – di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Empoli-Frosinone 1-1, i giallazzurri chiudono l'anno da primi della classe. Le pagelle
Bari–Frosinone 2-3: i giallazzurri tornano dalla sosta con una vittoria convincente. Le pagelle
Virtus Entella Frosinone finisce 1-1Finisce 1-1 la sfida tra Virtus Entella e Frosinone. Dopo il gol del vantaggio al minuto 49 con Cuppone, la Virtus Entella ha, nel corso della ripresa, almeno altre due chiarissime occasioni da gol, m ... rainews.it
Virtus Entella-Frosinone: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Entella-Frosinone di Sabato 31 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net
Stadio Enrico Sannazzari Virtus Entella v Frosinone x.com
Due trasferimenti ufficiali: Benedetti va alla Virtus Entella, Ioannou al Pafos F.C. - facebook.com facebook
