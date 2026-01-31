Virtus Entella-Frosinone 1-1 i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta Le pagelle

Il Frosinone ottiene un punto all’ultimo minuto contro la Virtus Entella, ma la vittoria sfuma all’ultimo secondo. La partita si è conclusa 1-1, con i giallazzurri che non sono riusciti a mantenere la vetta della classifica. La squadra di casa ha resistito fino alla fine, portando a casa un risultato che lascia aperti i giochi per la stagione.

Il Frosinone evita la sconfitta all’ultimo respiro nella 22ª giornata di Serie B, strappando un pareggio sul campo della Virtus Entella. Allo stadio dei liguri finisce 1-1, con i giallazzurri capaci di raddrizzare la gara al 94? grazie alla prima rete in campionato – e all’esordio assoluto – di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

