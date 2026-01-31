Virtus Entella-Frosinone 1-1 i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta Le pagelle

Il Frosinone ottiene un punto all’ultimo minuto contro la Virtus Entella, ma la vittoria sfuma all’ultimo secondo. La partita si è conclusa 1-1, con i giallazzurri che non sono riusciti a mantenere la vetta della classifica. La squadra di casa ha resistito fino alla fine, portando a casa un risultato che lascia aperti i giochi per la stagione.

