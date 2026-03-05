Frontiere chiuse e medicinali esauriti Gaza al collasso | Spesso diamo farmaci non specifici per tamponare

Gaza si trova in una situazione critica con frontiere chiuse e medicinali esauriti. Riccardo Sartori, operatore di Emergency, descrive le condizioni come un vero collasso sanitario. Le scorte di farmaci sono ormai quasi finite e il materiale medico disponibile rappresenta solo il 2% degli aiuti necessari. I valichi sono sigillati da tempo a causa delle tensioni con l’Iran.

Riccardo Sartori, operatore di Emergency bloccato nella Striscia, racconta a Fanpage.it l’apocalisse sanitaria: scorte di farmaci esaurite, materiale medico ridotto al 2% degli aiuti e valichi sigillati dopo le tensioni con l'Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

