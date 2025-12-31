Gaza Israele mette al bando 37 Ong Anche Medici senza Frontiere

Dal 1° gennaio 2026, 37 organizzazioni non governative, tra cui anche Medici senza Frontiere, saranno vietate dall’operare nella Striscia di Gaza. La misura, annunciata recentemente, interessa enti umanitari e di assistenza, con l’obiettivo di regolamentare le attività nella regione. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama delle organizzazioni che operano nel territorio, sollevando questioni sulla continuità degli interventi umanitari e il loro impatto sulla popolazione locale.

Sono 37 le ong interessate dal bando a operare nella Striscia di Gaza a partire da domani, 1 gennaio 2026. Gaza, Israele mette al bando 37 ong dal 1 gennaio - Sono 37 le ong interessate dal bando a operare nella Striscia di Gaza a partire da domani, 1 gennaio 2026, "dal momento che rifiutano di fornire l'elenco dei loro dipendenti palestinesi", come invece ... msn.com

Israele mette al bando 37 ong: ecco la lista e le conseguenze - Israele ha revocato le licenze per operare a Gaza e in Cisgiorgania a 37 le organizzazioni non governative internazionali (ong). tg.la7.it

Israele mette al bando 37 Ong. L'allarme degli addetti: «Grave impatto sulla popolazione di Gaza» - I funzionari dello Stato ebraico: «Non rispettano le nuove regole per i gruppi umanitari». msn.com

Gaza, ecco le 37 Ong e associazioni che Israele vuole espellere dalla Striscia. C’è anche la Caritas x.com

Gaza, Amnesty: il divieto di Israele all’azione delle Ong è una escalation del genocidio - facebook.com facebook

