maxi traffico di medicinali a napoli sequestrate 191mila dosi di farmaci tenuti in frigoriferi domestici

A Napoli la polizia ha sequestrato più di 191.000 dosi di farmaci illegali. I farmaci, conservati in frigoriferi domestici, erano destinati a centri estetici senza autorizzazioni. Un uomo è stato denunciato per traffico e commercio illecito. La scoperta ha portato a un maxi sequestro che mette in luce il giro di farmaci non regolamentati in città.

Un cittadino è stato denunciato e oltre 191.000 dosi di farmaci sono stati sequestrati in un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Napoli, dove è stata scoperta una vasta rete di commercio illegale di medicinali importati dall’estero e destinati a centri estetici non autorizzati. L’attività, svolta senza alcuna autorizzazione sanitaria o commerciale, è stata individuata nel quartiere Soccavo del capoluogo campano. Operazione della Guardia di Finanza: la scoperta nel quartiere Soccavo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli economici del territorio, con particolare attenzione al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

