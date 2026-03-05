Frontale tra due auto a Mezzani | 66enne trasportato in ospedale

Questa mattina a Mezzani, lungo via Martiri della Libertà, si è verificato un incidente tra due automobili. Due veicoli sono entrati in collisione frontale nei pressi del civico 51. A seguito dello scontro, un uomo di 66 anni è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Paura questa mattina a Mezzani, lungo via Martiri della Libertà, provinciale 60, nei pressi del civico 51, dove due auto sono rimaste coinvolte in un frontale. Un uomo di 66 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Parma con codice due, indicativo di condizioni serie ma non critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la viabilità e prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti, che dovranno ricostruire la sequenza dei fatti. Al momento non si segnalano ulteriori feriti gravi, ma la strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

