Maxi frode sul ‘bonus facciate’ | sequestri per 77 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 77 milioni di euro in un’operazione contro una maxi frode legata al ‘Bonus facciate’. Gli investigatori hanno trovato prove di un giro di denaro illecito che coinvolge diverse persone e aziende. La procura ha avviato le verifiche e sono in corso ulteriori indagini per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Venezia, 11 febbraio 2026 - Maxi-operazione della Guardia di Finanza di Venezia contro una presunta frode legata al ‘Bonus facciate’. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale lagunare hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, anche per equivalente, per un valore complessivo di 76,9 milioni di euro, disposto dalla Procura e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Il provvedimento riguarda crediti d’imposta giacenti nei cassetti fiscali e somme ritenute indebitamente ottenut e, nell’ambito di una lunga e articolata indagine su un vasto sistema fraudolento finalizzato all’illecito conseguimento di crediti fiscali connessi al cosiddetto ‘Bonus facciate’, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per incentivare interventi di ristrutturazione edilizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

