La fragilità delle coste l’erosione e le tutele | i commenti dopo il cedimento

Il crollo di una parte della scogliera a Sant’Andrea, avvenuto ieri, ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Melendugno. La causa sembra essere l’erosione costiera che negli ultimi mesi ha accelerato il degrado delle pareti rocciose. La perdita di un tratto di falesia, alta circa cinque metri, ha messo in evidenza le difficoltà nel preservare le coste del Salento, sempre più vulnerabili alle intemperie e alle maree.

In tanti dopo quanto avvenuto all’arco degli innamorati sono corsi a vedere cosa rimane della zona e la politica torna a interrogarsi sulle possibili soluzioni da adottare. L’appello: “Interventi rapidi” MELENDUGNO – Dispiacere per un luogo del cuore, simbolo del territorio di Melendugno e del Salento. La fragilità delle coste, il fenomeno dell’erosione e le possibili tutele future per il patrimonio naturale: sono tanti i temi che si ricavano dal doloroso crollo di falesia a Sant’Andrea che ha cancellato l’arco de Lu Pepe, ribattezzato “Arco degli innamorati” e che ha ridisegnato, di fatto, la costa.🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Agrigento, le onde alte e le mareggiate continuano a erodere le spiagge, spingendo le autorità a cercare soluzioni più efficaci.

Le coste del Gargano e del Salento, in Puglia, sono attualmente a rischio erosione.

