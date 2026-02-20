Erosione delle coste alte | 26 milioni di euro a disposizione delle Province pugliesi
Il governo ha stanziato 26 milioni di euro per contrastare l’erosione delle coste alte in Puglia. La decisione deriva dall’allarmante avanzamento delle maree e dal rischio di perdita di terreni e infrastrutture lungo la regione. Questa somma sarà distribuita tra le Province pugliesi, che dovranno pianificare interventi concreti per proteggere le zone più a rischio. Oggi, il presidente della Regione ha convocato una riunione con i rappresentanti locali per definire le priorità.
Il governatore Antonio Decaro ha incontrato i presidenti delle province pugliesi. La Regione supporta i progetti dei comuni costieri: "Questo solo un primo intervento" Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha convocato questo pomeriggio una riunione con i presidenti delle province pugliesi e il sindaco della Città Metropolitana di Bari per avviare una fase di programmazione di interventi di contrasto all’erosione della costa alta, anche dopo i recenti episodi di crolli e danneggiamenti di spiagge, lungomari e scogliere monumentali. Era presente l’assessora all’Urbanistica e alle Politiche del mare e della costa, Marina Leuzzi.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo
Leggi anche: Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San ValentinoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Erosione costiera: perchè i progetti di Lesina e Cagnano Varano non sono stati ammessi - FoggiaToday; Erosione delle coste basse in Puglia, la Regione chiarisce: Nessuna esclusione politica; Erosione costiera, la Regione chiarisce: Nessuna esclusione politica, graduatoria basata su criteri tecnici; Erosione costiera lungo il litorale salentino: il presidente Tarantino convoca un incontro in Provincia per discutere di misure e proposte operative – Provincia di Lecce.
Erosione, ammissibili i progetti di Ugento, Lecce e Melendugno, ma bisogna trovare le risorse: la spiegazione della RegioneLECCE - La Regione Puglia ha diffuso precisazioni e chiarimenti sugli esiti dell'Avviso erosione coste basse. La Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento ... corrieresalentino.it
EROSIONE COSTE BASSE Erosione delle coste basse in Puglia, la Regione chiarisce: Nessuna esclusione politicaLa Regione Puglia interviene con una nota di precisazione sugli esiti dell’ Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione delle coste basse, dopo le ... statoquotidiano.it
Regione Puglia. . La Regione Puglia avvia la programmazione degli interventi contro l’erosione delle coste alte: stanziati 26 milioni di euro di fondi POR a disposizione dei Comuni attraverso la piattaforma nazionale Rendis. Le parole del presidente Ant - facebook.com facebook