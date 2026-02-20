Erosione delle coste alte | 26 milioni di euro a disposizione delle Province pugliesi

Il governo ha stanziato 26 milioni di euro per contrastare l’erosione delle coste alte in Puglia. La decisione deriva dall’allarmante avanzamento delle maree e dal rischio di perdita di terreni e infrastrutture lungo la regione. Questa somma sarà distribuita tra le Province pugliesi, che dovranno pianificare interventi concreti per proteggere le zone più a rischio. Oggi, il presidente della Regione ha convocato una riunione con i rappresentanti locali per definire le priorità.

Il governatore Antonio Decaro ha incontrato i presidenti delle province pugliesi. La Regione supporta i progetti dei comuni costieri: "Questo solo un primo intervento" Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha convocato questo pomeriggio una riunione con i presidenti delle province pugliesi e il sindaco della Città Metropolitana di Bari per avviare una fase di programmazione di interventi di contrasto all’erosione della costa alta, anche dopo i recenti episodi di crolli e danneggiamenti di spiagge, lungomari e scogliere monumentali. Era presente l’assessora all’Urbanistica e alle Politiche del mare e della costa, Marina Leuzzi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

