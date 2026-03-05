Il rapporto Svimez 2025 evidenzia che anche gli anziani stanno lasciando il Sud, dove l'agricoltura rappresenta un settore fondamentale. Il documento sottolinea la necessità di migliorare le politiche per garantire alle persone il diritto di rimanere nelle proprie comunità. La situazione riguarda quindi sia le giovani generazioni che gli anziani, con un'attenzione particolare al comparto agricolo.

“Bisogna rafforzare le politiche per il diritto a restare nel Mezzogiorno”. Questo l’accorato appello lanciato dal direttore dell’Istituto degli studi sul Mezzogiorno, lo Svimez, Luca Bianchi nella Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V in occasione del convegno, patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Benevento, sul tema: “Riflessioni sul Rapporto Svimez 2025”. Lo Svimez pubblica da decenni un dossier di grande rigore scientifico, dedicato al Sud del Paese e all’andamento della sua economia, delle sue dinamiche sociali, degli indicatori principali: per tale ragione la sala era gremita di amministratori, politici, osservatori... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Rapporto Svimez 2025, anche gli anziani scappano dal Sud. Agricoltura, comparto vitale

Leggi anche: Giovani e anziani in fuga dal Sud, Svimez: boom dei trasferimenti familiari

Mezzogiorno: SVIMEZ 2025, il rapporto che svela divari e nuoveIl Futuro del Mezzogiorno al Centro del Dibattito a Salerno Salerno è oggi il palcoscenico di un confronto cruciale per il futuro economico e sociale...

Una raccolta di contenuti su Rapporto Svimez.

Temi più discussi: Fuga di cervelli, il Sud perde 8 miliardi l’anno.; Gazzetta di Benevento; Unipa, Midiri: con la fuga dei cervelli il Sud perde 8 miliardi l’anno; Perrone è il regista del futuro Napoli e Inter si danno battaglia per lui.

Struttura produttiva e divari: il Sud nel Rapporto SVIMEZ 2025Il Rapporto mette in evidenza che la specializzazione produttiva del Sud tende a concentrarsi in settori meno dinamici dal punto di vista tecnologico. Questa configurazione limita la capacità di ... catania.liveuniversity.it

Il lavoro nel Mezzogiorno secondo il rapporto SVIMEZ 2025Il capitolo 15 del Rapporto SVIMEZ 2025 affronta in modo diretto e approfondito la questione del lavoro nel Mezzogiorno, mettendo in luce una dinamica apparentemente positiva ma strutturalmente fragil ... catania.liveuniversity.it

Il capitolo 5 del Rapporto SVIMEZ 2025 analizza PIL, struttura produttiva, investimenti pubblici e produttività nel Sud Italia. Un’analisi approfondita per capire perché il divario con il Centro-Nord resta ancora aperto. Link nel primo commento - facebook.com facebook

RAPPORTO SVIMEZ, CONSIGLIERE REGIONALE CHIORAZZO: “VANNO VIA ANCHE GLI ANZIANI, IL GOVERNO REGIONALE HA FALLITO” x.com