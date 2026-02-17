Giovani e anziani in fuga dal Sud Svimez | boom dei trasferimenti familiari

Secondo Svimez, il Sud sta perdendo molte famiglie, soprattutto giovani e anziani, a causa della mancanza di opportunità e di servizi. Nel 2023, si registrano migrazioni più frequenti verso Nord e altre regioni, con intere famiglie che lasciano le città e le zone più povere. Un esempio concreto è il calo degli iscritti universitari nelle università del Sud, che indica già in partenza una fuga di giovani in cerca di migliori prospettive altrove.

Roma, 17 feb. (askanews) – Il Mezzogiorno continua a perdere giovani competenze qualificate, con una mobilità sempre più anticipata già al momento dell’iscrizione all’Università, che riduce strutturalmente le possibilità di rientro. Accanto a questa dinamica si afferma un fenomeno in rapida crescita: la mobilità “sommersa” degli anziani, i “nonni con la valigia”, che conservano la residenza al Sud ma raggiungono figli e nipoti emigrati al Centro-Nord. Questi i principali dati del Report della Svimez ‘Un Paese, due emigrazioni’, presentato in collaborazione con Save the Children, nel corso di un convegno a Roma.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

