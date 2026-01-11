Aree allagabili casse d' espansione e delocalizzazioni | tutto ciò che sarà realizzato per combattere le alluvioni fiume per fiume

La recente variante al Pai adottata dall’Autorità di Bacino del Fiume Po introduce interventi come aree allagabili, casse d’espansione e delocalizzazioni, mirati a migliorare la gestione delle piene e ridurre i rischi di alluvioni. Queste misure, applicate fiume per fiume, rappresentano un passo importante per rendere più sicuri i territori romagnoli, in risposta alle criticità evidenziate dalla valutazione indipendente sullo stato di compatibilità dei fiumi con la sicurezza locale.

I fiumi romagnoli oggi non sono compatibili con la sicurezza del territorio. È questa la conclusione che emerge dalla variante al Pai (il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico) pubblicata nei giorni scorsi dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che prevede l’estensione ai bacini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

