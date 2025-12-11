All' istituto comprensivo 9 anche l' indirizzo internazionale previsto un open day
L'istituto comprensivo Pescara 9 si appresta ad inaugurare l'indirizzo internazionale, con l'apertura di un open day dedicato. Questa novità, prevista dal prossimo anno scolastico, rappresenta un'importante opportunità per studenti e famiglie interessate a un percorso formativo con prospettive internazionali.
All'istituto comprensivo Pescara 9 debutta l'indirizzo internazionale e sarà attivato dal prossimo anno scolastico.Si amplia l'offerta formativa della scuola di Pescara Colli, che sabato 13 dicembre aprirà le sue porte in occasione dell'open day. L'istituto comprensivo proporrà, dal prossimo anno.
