Forbidden Fruit anticipazioni 13 dicembre | Erim scopre la verità sulle foto di Ender e Alihan

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 13 dicembre: Erim scopre la verità sulle foto di Ender e Alihan, scatenando nuovi colpi di scena. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, si prepara a concludere la settimana con un episodio ricco di emozioni e rivelazioni.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Un appuntamento ricco di colpi di scena, quello che concluderà la settimana di Forbidden Fruit. L'appuntamento è domani, sabato 13 dicembre, alle 14.20 su Canale 5; la serie infatti, va in onda tutti i giorni con la sola eccezione della domenica. Nella prossima puntata, Erim scoprirà per caso qualcosa di molto importante. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nella continua lotta tra lei ed Ender, Yildiz era riuscita a venire in possesso del telefono della donna: qui, aveva visto delle foto di Ender e Alihan in biancheria intima e, con dispiacere, lo aveva detto a Zeynep.

